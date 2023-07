Golpe do Pix: saiba como se proteger

Infelizmente, o Pix, a modalidade de transação instantânea criada para facilitar o dia a dia das pessoas, tem sido utilizada por criminosos para aplicar golpes on-line. Saiba como se prevenir contra situações de risco e fique atento para não cair nesse tipo de armadilha.

No golpe do PIX, a vítima é convencida a transferir dinheiro para uma conta bancária controlada por criminosos. Para isso, eles usam técnicas de engenharia social, como se passar por funcionários de bancos ou instituições financeiras, ou até mesmo criar perfis falsos em redes sociais para pedir dinheiro emprestado. Assim que a transferência é realizada, o dinheiro é rapidamente sacado ou transferido para outras contas, dificultando a recuperação.

Em algumas situações, golpistas enviam mensagens por SMS informando que transações via PIX ou operações com o cartão estão em análise e que para cancelar é necessário ligar na central de atendimento, cujo telefone não corresponde aos números oficiais das instituições financeiras.

O gerente nacional de prevenção à fraude da Caixa, Renan Correia, alerta para a importância de boas práticas e dá dicas de como evitar golpes bancários mais frequentes.

Entre as práticas, é recomendado nunca clicar em links enviados por desconhecidos, nunca fornecer sua senha e desconfiar de quem pede para você digitá-la em algum site ou solicita que você realize transações no APP, criar uma senha forte e única para cada conta, nunca fornecer informações bancárias e caso receber alguma ligação verificar a autenticidade do contato e, ao realizar operações ou pagamentos, pare por um minuto e verifique se está fazendo para a pessoa ou empresa correta.

Mudanças do BC

O Banco Central está aprimorando os mecanismos de segurança do PIX para prevenir fraudes no sistema financeiro. Com as mudanças, as instituições bancárias passarão a ter melhores subsídios para aprimorar os próprios modelos de prevenção e detecção de fraude.

“O Bacen normatiza transações financeiras e compartilha informações sobre fraudes. Todas as instituições financeiras devem trocar detalhes sobre operações PIX, inclusive a Caixa. Com essas informações, a Caixa pode aprimorar seu monitoramento de fraudes e golpes”, explicou o gerente nacional de Prevenção à Fraude da Caixa, Renan Correia.

As mudanças aperfeiçoam duas funcionalidades disponíveis aos usuários do PIX: a notificação de infração e a consulta de informações vinculadas às chaves PIX para fins de segurança. Com as novas medidas, as instituições financeiras poderão fazer uma marcação das chaves e usuários sempre que houver suspeita de fraude na transação. Além disso, será feita a reformulação de dados disponibilizados às instituições, possibilitando o acesso a informações, como a quantidade de infrações do tipo conta laranja ou falsidade ideológica relacionada ao usuário ou chave PIX. As novas medidas entrarão em vigor a partir de novembro deste ano.