Junho foi festivo na Escola Alexandre Fleming

A Escola Estadual Alexandre Fleming teve um mês muito festivo. Na sexta-feira, dia 23, os alunos, professores, gestão e comunidade escolar participaram da tradicional festa junina da escola.

De acordo com o informado pelo Departamento de Mídias da Escola Alexandre Fleming, na festa foram montadas barracas de alimentos como pipoca, cachorro quente, pastel, frango a passarinho e maçã do amor, além das tradicionais barracas de correio elegante, cadeia, boca do palhaço e da pesca.

Os presentes também se divertiram na roleta de prendas que foram doadas pela comunidade em prol da Associação de Pais e Mestres (APM) da escola.

Durante a Festa Junina, foi exibido um vídeo comemorativo feito com depoimentos de personalidades e ex-alunos da escola.

Culminância

Alguns dias antes, no dia 21, a escola realizou a Culminância das Eletivas, que é o ápice dos trabalhos realizados pelos alunos e professores sobre a disciplina diversificada. A disciplina é uma escolha dos alunos em relação ao seu Projeto de Vida.

O Departamento de Mídias explicou que, na ocasião, a escola se mobilizou para expor e valorizar o trabalho desenvolvido de forma democrática sob a orientação e mediação dos professores. “A nossa Culminância contou com o prestígio da comunidade e dos ex-alunos que abrilhantaram nosso dia. Foi um evento de democracia, respeito e aprendizado”, disse.

Aniversário

No início do mês, no dia 12 de junho, a escola Alexandre Fleming comemorou seu aniversário de 73 anos. O Departamento de Mídias da escola informou que na data, os alunos se reuniram em frente ao prédio e cantaram parabéns e, unidos, deram um abraço carinhoso na escola.

Nos dias subsequentes, o cardápio foi diferenciado. “As crianças degustaram um delicioso bolo de pote, pipoca, pavê e torta salgada”, disse.