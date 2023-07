Peregrinação de tratores passou por Vargem nesta semana

Manter a tradição de fé e devoção é o que guia o coração dos romeiros que participam da 7ª Romaria Trator e Fé. O grupo, de 18 romeiros com 12 tratores, saiu de São Carlos por volta das 6h na quarta-feira, dia 28, rumo ao Santuário de Aparecida e passou por Vargem Grande do Sul na tarde da última quinta-feira, dia 29.

Em Vargem Grande do Sul, eles foram recebidos pelo agricultor Plínio Telles e seguiram até a oficina dos irmãos Scacabarozi, onde também se encontraram com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e com o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB). Após uma breve pausa, eles retornaram para a estrada.

À reportagem da Gazeta de Vargem Grande, José Vignoli, um dos organizadores da 7ª Romaria Trator e Fé, contou que a previsão do grupo é chegar ao Santuário de Aparecida na terça-feira, dia 4.

Ele comentou que a romaria se iniciou com um pequeno grupo e vem se estruturando cada vez mais. “Porém, mantendo um número limitado de participantes onde a segurança e o bom andamento da viagem sejam preservados. A cada ano o número de pessoas que nos procuram cresce e, surgindo oportunidade, novos romeiros vão entrando no grupo que acaba se renovando ano a ano”, disse.

Ele pontuou que o grupo percorre mais de 500 quilômetros por estradas e caminhos rurais com o objetivo de chegar até Aparecida do Norte. “Passamos por cidades e vilarejos onde as pessoas ficam verdadeiramente encantadas com o grupo e seu meio de transporte”, contou.

Saindo do Santuário da Nossa Senhora da Babilônia, na região de São Carlos, o grupo vai ganhando a estrada, percorrendo cerca de 90 quilômetros por dia, com uma velocidade média de 30 quilômetros por hora. “É curtir a natureza, as belas paisagens, os tratores e a fé de chegar em Aparecida”, disse.

O grupo, hoje também reunido na confraria Clube Paulista de Tratores, participa da Agrishow e foi tema de um filme promocional da fábrica de tratores Massey-Ferguson quando das comemorações dos seus 60 anos de Brasil. “Muita amizade, companheirismo e fé são os elementos centrais desta aventura que acaba levando para todos uma mensagem de harmonia. São tratores distintos, de diferentes épocas, tamanhos e marcas, mas todos movidos pela mesma vontade”, finalizou.

Fotos: Reportagem