Recinto de Exposição está sendo ampliado

O Recinto de Exposição Christiano Dutra do Nascimento está sendo ampliado e adequado pela Prefeitura Municipal para receber a Festa da Batata, que acontece no fim do mês, de 26 a 30 de julho.

A Prefeitura Municipal adquiriu recentemente uma área de aproximadamente 3.500 m² à esquerda do recinto e, segundo o informado, está adquirindo outra também de aproximadamente 3.500 m² no fundo do recinto. Portanto, o local será incrementado em cerca de 7 mil m² na área já existente.

A prefeitura também está recuperando a parte elétrica com instalação de novos transformadores, fiação, iluminação, pintura, AVCB, está adequando os banheiros fixos, reservatórios de água, rede de esgoto, entre outros.

O objetivo, conforme o explicado, é fazer do recinto um local de uso permanente pela sociedade vargengrandense através de eventos, exposições, leilões e encontros. A prefeitura ressaltou que, para isso, é necessário ajustar a estrutura do espaço.

Fotos: Prefeitura Municipal