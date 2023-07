Censo mostra Vargem com 40 mil habitantes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã de quarta-feira, dia 28 de junho, os primeiros dados obtidos pelo Censo Demográfico 2022. De acordo com o levantamento, Vargem Grande do Sul tinha 39.266 habitantes, conforme a apuração do Censo 2010 e passou a 40.133 moradores pelos dados do Censo 2022, representando um crescimento de 2,21%.

O número é bem menor do que o previsto pelo próprio IBGE em projeção divulgada em 2021, que era de 43.368. Apesar do baixo percentual, Vargem ainda teve um saldo de crescimento populacional positivo na comparação com cidades da região, como Espírito Santo do Pinhal, Casa Branca, São Sebastião da Grama. Apenas São João da Boa Vista apresentou um aumento destacado de população. Leia mais nesta página.

A Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com a prefeitura, questionando o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) o que esse crescimento populacional abaixo do previsto pelo IBGE representa para a cidade em repasses de verbas federais e estaduais, perguntou também como esses novos números vão nortear políticas de educação, saúde, entre outras e por fim, como o chefe do Executivo avalia os números e o percentual de crescimento de Vargem.

Brasil

Os dados divulgados nesta semana pelo IBGE mostram que o Brasil tem 203,1 milhões de habitantes, um aumento de 6,5% em relação ao levantamento de 2010, o que significa mais 12,3 milhões de pessoas. A pesquisa mostra ainda que neste período a taxa média de crescimento anual da população brasileira ficou em 0,52%, a menor desde o primeiro censo do Brasil, em 1872, quando foram registrados 9,9 milhões de habitantes no país.

Desde este primeiro levantamento, o Brasil aumentou a sua população em mais de 20 vezes: ao todo, um acréscimo de 193,1 milhões de habitantes. Em números absolutos, o maior crescimento foi registrado entre as décadas de 70 e 80, quando houve uma adição de 27,8 milhões de pessoas. Mas a média anual de crescimento vem diminuindo desde a década de 60. “Em 2022, a taxa de crescimento anual foi reduzida para menos da metade do que era em 2010 (1,17%)”, afirmou o coordenador técnico do Censo, Luciano Duarte, na coletiva de imprensa que apresentou os dados.

Vargem Grande do Sul

De acordo com os dados divulgadas pelo IBGE, a população de Vargem Grande do Sul era de 13.369 em 1970. No Censo realizado em 1980 o número passou para 20.363, o que significou um aumento de 52,3%. No levantamento populacional realizado em 1991, os moradores de Vargem Grande do Sul eram 30.952 pessoas, novamente um crescimento de 52%.

No Censo de 2.000, o crescimento não foi tão grande, 17,2%, uma vez que a população aferida pelo IBGE na cidade foi de 36.302 moradores. E no último Censo realizado em 2010, a população vargengrandense cresceu 8%, indo para 39.266 habitantes. O ritmo de crescimento, portanto voltou a cair no censo realizado no ano passado, quando foram contabilizados 40.133 moradores em Vargem Grande do Sul, ou seja, 867 pessoas a mais.

Casas

O Censo 2022 também contabilizou a existência de 16.991 domicílios em Vargem Grande do Sul, sendo que 14.593 deles estão ocupados e 1.463 estão vagos. Os recenseadores ainda verificaram que 903 imóveis são de uso ocasional e 26 deles são de uso coletivo. Há também seis domicílios improvisados.

A média de moradores por domicílio ocupado em Vargem Grande do Sul é de 2,74, conforme o divulgado pelo Censo de 2022, contra 3,17 informado no Censo 2010.

Prefeitura questiona dados do Censo

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal e questionou o que esse crescimento abaixo do previsto representa para a cidade em repasse de verbas federais e estaduais, como que esses números vão nortear políticas de educação, saúde e demais áreas e como o prefeito avalia esse número e o percentual de crescimento de Vargem.

Segundo o informado, no tocante ao repasse de verba Federal através do FPM não existirá nenhuma alteração, visto que o número da população está dentro da mesma faixa estabelecida pela Legislação.

A prefeitura ressaltou que a estimativa do próprio IBGE é que a cidade teria em 2023 quase 45 mil habitantes. “Portanto, em termos de planejamento não devemos ter grandes alterações, no que tange a política da Educação e Saúde, a não ser questões pontuais”, disse.

“O IBGE é uma instituição que merece o respeito de todos os brasileiros por sua história. Entretanto, mantemos as considerações feitas anteriormente quando o IBGE liberou a prévia, pois existem alguns números divulgados que não tem o menor sentido e não se sustentam conforme ofício que encaminhamos naquela oportunidade ao Instituto”, completou.

Conforme o explicado, além dos questionamentos que a Prefeitura Municipal fez no ofício da prévia, o IBGE relata ainda que 10% das casas na cidade estão desocupadas (vagas) e ainda quase mil domicílios têm uso ocasional. “O que não nos parece se quer razoável”, finalizou.

População de São João cresceu 10% e Grama perdeu 13%

Entre as cidades da região, São João da Boa Vista foi a que teve maior percentual de crescimento e a que mais “encolheu” foi São Sebastião da Grama.

Aguaí tinha 32.148 habitantes no Censo de 2010 e teve uma ligeira queda para 32.072 moradores. A população de Águas da Prata também diminuiu, caindo de 7.584 para 7.369. Outra cidade que perdeu mais moradores que ganhou foi Casa Branca, que tinha 28.307 moradores em 2010 e agora conta com 28.032, conforme o Censo 2022.

Divinolândia, que tinha 11.208 habitantes em 2010 caiu para 11.158 pelo censo do ano passado. A população de Espírito Santo do Pinhal diminuiu de 41.907 para 39.816. Com isso, Vargem passou a ser a quarta cidade mais populosa da região de São João da Boa Vista, uma vez que ultrapassou a população de Pinhal, segundo o último Censo.

A cidade que teve maior queda de habitantes foi São Sebastião da Grama, que passou de 12.099 no Censo de 2010 para 10.441 habitantes no levantamento mais recente. Uma diminuição de 13,7% em sua população.

Além de Vargem, entre as cidades mais próximas que tiveram aumento de população, estão São José do Rio Pardo, que pulou de 51.900 moradores para 52.204 habitantes, e São João da Boa Vista. Aliás, a cidade vizinha foi a que apresentou o maior crescimento, passando de 83.369 moradores em 2010 para uma população de 92.535 pessoas pelo Censo de 2022. Um aumento de 10,9%.