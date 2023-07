Conservação do Zoológico foi tema de queixa de moradores

Munícipes preocupados com o Zoológico Municipal que funciona junto ao Bosque Municipal procuraram a Gazeta de Vargem Grande para se queixarem da conservação do local. O jornal contatou a Prefeitura Municipal, que esclareceu todas as dúvidas apontadas.

Entre as queixas, os moradores citaram o mato alto do local, dentro e fora das jaulas, a falta de placa de identificação dos animais, e a falta de cobertura em algumas jaulas, o que faz com que o sol pegue nos animais desde antes do almoço até o pôr do sol e não há onde os animais se esconderem.

Segundo o informado pela Prefeitura Municipal, as placas já foram providenciadas e já estão sendo instaladas no local e o Zoológico é roçado pelo Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR) sempre que solicitado. A prefeitura ainda pontuou que, permanentemente, as solicitações de reparos estruturais são atendidas.

Referente a possibilidade de inserir cobertura em jaulas como a das araras, a Prefeitura Municipal ressaltou que todos os recintos de animais, conforme as normas vigentes, contam com cobertura sobre si. “Essas coberturas seguem os padrões determinados pela Instrução Normativa IBAMA Nº 7, de abril de 2015, e visam proporcionar para os animais ambientes com sol e sombra, de acordo com sua necessidade. Há ainda dentro dos recintos áreas de proteção, balaios, vegetação e ninhos/abrigos”, explicou.

Os moradores que procuraram o jornal se mostraram preocupados com uma ave que estava sem pelos no peito, questionando se o animal está ferido e será reintroduzido na natureza após melhora. A prefeitura pontuou que na exposição do Zoológico não há papagaio ou qualquer outro animal ferido. “O papagaio em questão trata-se de uma ave senil, que entrou no plantel via doação no ano de 1990. Desde sua entrada, apresenta essa falha nas penas peitorais, decorrente do manejo inadequado por parte do seu antigo tutor”, contou.

Além disso, a prefeitura comentou que os animais que compõem o plantel de qualquer Zoológico são aqueles que não possuem condições de soltura nem de reintrodução na natureza.

Entre as aves, um pássaro solitário também foi notado. A prefeitura informou que o pareamento entre animais só é possível com exemplares da mesma espécie. “No momento estamos aguardando a autorização da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para o recebimento de mais animais”, comentou.

Hoje, o Zoológico Municipal de Vargem Grande do Sul conta com 92 animais, os quais estão distribuídos entre 24 espécies, sendo elas cajubi, papagaio galego, bugio preto, papagaio verdadeiro, papagaio-do-mangue, arara canindé, jandaia mineira, periquito-do-encontro-amarelo, sagui-de-tufo-preto, caracara, seriema, jabuti-piranga, jabuti-tinga, mutum-de-penacho, gralha picaça, marreca cabocla, iguana, galo-da-campina, mutum cavalo, pavão azul, maritaca, tucano-de-bico-verde, tucano toco e macaco prego. Antigamente, o zoo de Vargem já chegou a ter ema e até jacaré.

