Vargengrandenses participam de intercâmbio tecnológico

O estudante Gustavo Bueno e os advogados Rafael Costa Ferraz e Guilherme de Andrade estiveram em uma imersão de conhecimento e intercâmbio em São José dos Campos, que é conhecida como a capital da tecnologia no Brasil, na sexta-feira, dia 23.

Inicialmente, os vargengrandenses visitaram o Parque Tecnológico, um ambiente que promove ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Com o intuito de buscar a valorização do agronegócio na região, eles ainda visitaram o Agropolo Vale, que é direcionado para empresas de base tecnológica que tenham como principal mercado fornecedores, produtores, processadores e logística do agronegócio.

Gustavo comentou sobre a visita. “Foi muito importante, pois consegui angariar conhecimento sobre uma iniciativa que intensifica a transformação do agronegócio por meio da incorporação de tecnologias aos sistemas produtivos e de consumo para o crescimento do agro, com sustentabilidade econômica, social e ambiental, gerando valor ao setor”, disse.

Em seguida, o trio visitou o Ponto Rural, que tem como objetivo gerar apoio e incentivo ao produtor rural por meio de serviços técnicos e desburocratização em demandas oriundas de órgãos de fiscalização e fomento ao produtor rural.

Pioneiro no Brasil, o Ponto Rural é uma iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos que integra vários serviços de orientação e apoio aos pequenos produtores rurais do município. “O Ponto Rural é a modernidade que a agricultura paulista precisa. O produtor chega, tira certidões, por exemplo, e sai com a vida resolvida. É um belo exemplo para a gente conseguir implantar em nossa cidade. Em suma, é o Poupatempo do produtor rural”, comentou.