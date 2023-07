Após cinco horas do furto, PM recupera moto

Uma motocicleta honda cbx250 twister, que foi furtada no Jardim Fortaleza na terça-feira, dia 4, foi recuperada pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul cinco horas após o crime.

A equipe iniciou as buscas após reconhecer o autor do crime nas imagens de segurança. Os policiais foram acionados por uma moradora do bairro, que informou que seu filho de 17 anos confessou a ela o furto da motocicleta. Ela relatou ainda que o filho contou que levou a moto para a casa de um amigo, morador do Jardim Santa Marta.

Aos PMs, o infrator declarou que furtou a moto e levou na casa do amigo, dizendo ainda que retirou os retrovisores da moto e os guardou na sua mochila. Os retrovisores foram localizados, junto com uma porção de maconha e as roupas usadas no crime.

As equipes foram na casa do amigo, de 18 anos, que informou que a moto estava em um cômodo nos fundos de sua casa, dizendo ainda que as chaves da motocicleta estava dentro do guarda roupas do seu quarto e que também ali havia uma porção de maconha.

A mãe do adolescente acompanhou as equipes nas buscas e, além do informado, também foi localizado uma balança de precisão, um caderno espiral com anotações a respeito do tráfico de drogas e um celular. Os dois adolescentes receberam voz de apreensão.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado elaborou os boletins de ocorrência. Os objetos e drogas foram apreendidos, a moto foi entregue ao proprietário e os adolescentes foram liberados para suas mães.