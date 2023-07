Atleta de Vargem foi campeão nos Jogos da Jventude

A equipe do Judô Bushido, defendendo Vargem Grande do Sul, participou da Final Estadual do 38º Jogos Abertos da Juventude, com três judocas classificados. O campeonato aconteceu em Tatuí (SP) na sexta-feira, dia 30, e foi organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. O atleta Gustavo Slootemaker Tabet venceu na categoria pesado +100 kg.



Os atletas de Vargem classificados para essa competição foram Gustavo Slootemaker Tabet, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi e Victória Fermoselli Leandrini, acompanhados pelos senseis Daniel Garcia e Duda Fermoselli.



A atleta Victoria não pôde lutar, pois estava fora da categoria de peso, a atleta Beatriz fez 5 lutas, sendo que ganhou três e perdeu duas, ficando na 5ª colocação na categoria -63 kg. Mesmo sendo faixa verde, Beatriz finalizou duas atletas de faixa marrom e perdeu para a atleta de faixa preta do SESI. O atleta Gustavo fez quatro lutas, vencendo três por ippon e uma por desistência do oponente e sagrou-se campeão da categoria pesado +100 kg.



O sensei Daniel Garcia falou sobre a competição. “Parabéns ao Gustavo por mais essa medalha importante para a equipe Bushido e nossa cidade, parabéns a Beatriz que lutou muito bem e também obteve pontuação”, disse.



Ele agradeceu a diretoria Bushido em nome da presidente Val, a sensei Duda que ajudou com os atletas, aos pais, mães e judocas que ficaram na torcida, ao Departamento de Esportes e o diretor Luis Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e Prefeitura de Vargem Grande do Sul. “É sempre um prazer defender nossa cidade. Arigato gozaimasu”, finalizou.