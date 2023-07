Em um dia, PM cumpriu quatro mandados de prisão

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul cumpriu quatro mandados de prisão na sexta-feira, dia 30, sendo um no Jardim Paulista e três no Santa Marta.

Por volta das 16h45, a equipe cumpriu um mandado de prisão no Jardim Paulista. A mulher imediatamente confirmou que havia acabado de ser informada por sua advogada que o mandado de prisão havia sido aberto. Ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil.

Por volta das 19h20, mais três pessoas foram presas no Santa Marta. Durante patrulhamento, os policiais viram uma mulher, sendo que era de conhecimento que contra ela havia sido expedido mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Ela foi abordada e informada sobre o mandado e apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista.

Enquanto os PMs realizavam a abordagem, receberam a informação que um casal estava na mesma rua, sendo que é conhecimento da equipe que contra eles havia mandados de prisão preventiva também pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A equipe foi no local e abordou o casal, sendo cientificados sobre os mandados de prisão. Eles também foram levados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista.