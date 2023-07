Final de Torneio Beneficente é neste domingo, dia 9

A final do 1º Torneio Beneficente dos Amigos do Xuxu acontece neste domingo, dia 9, no Estádio Dudu Ramão, no Poli Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Santa Terezinha.

Na última rodada, no domingo, dia 2, Amigos do Xuxu e Palmeirinha empataram em 5 a 5 e III Vilas venceu Unidos da Vila por 3 a 1

Na rodada final que acontece neste domingo, Unidos da Vila e Amigos do Xuxu disputam o terceiro e o quarto lugar às 8h. Em seguida, às 10h, III Vilas e Palmeirinha disputam a final.

O campeonato é em prol de duas entidades de Vargem, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Casa do Menor Dom Bosco. Estão sendo arrecadados leite, alimentos não perecíveis e fraldas. Os interessados em ajudar na doação, podem levar o item nos jogos ou entrar em contato com Clodoaldo Sala pelo telefone (19) 99344-6323.

O torneio está sendo realizado com o apoio do diretor do Departamento de Esportes Luis Carlos Garcia, do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos).

Fotos: Arquivo Pessoal