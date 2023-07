Jita Kyoei no pódio pela Liga Sul Mineira de Judô

Uma delegação composta por 43 judocas vargengrandenses da Associação Jita Kyoei disputou no dia 25 de junho, um domingo, a terceira etapa do circuito da Liga Sul Mineira de Judô. Com a participação de 17 agremiações e mais de 300 atletas, os judocas Jita Kyoei conquistaram a terceira colocação geral na competição, ficando atrás da campeã Poços de Caldas e da vice-campeã, a anfitriã Santo Antônio do Jardim (SP).



Ao todo foram 37 medalhas, sendo 17 delas de ouro, 10 de prata e 10 de bronze. “É muito importante participar de competições do sul de Minas Gerais e entorno paulista, pois nos dá mais experiência e, consequentemente, mais condições de melhorar a qualidade dos nossos atletas. Quero fazer um agradecimento especial ao prefeito Amarildo e ao vereador Serginho da Farmácia, que não mediram esforços para que nossa equipe participasse e conquistasse este título”, comentou o sensei Marco Aurélio, responsável pela equipe.