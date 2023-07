Jovem de Vargem morre em acidente na SP-344

Um grave acidente resultou na morte de uma adolescente de 16 anos, moradora de Vargem Grande do Sul, na rodovia SP-344, que liga Vargem a São João da Boa Vista. Pamela Sthefany Oliveira era moradora do Jardim Paraíso I, tinha 16 anos e estudava no 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Achiles Rodrigues.

De acordo com informações do Rádio Jota Notícias, era por volta das 3h do domingo, dia 2, quando houve o acidente na altura do quilômetro 237 mais 800 metros SP-344 Rodovia D. Tomas Vaquero, ainda no município de São João da Boa Vista.

Ao chegar no local da colisão, a Polícia Militar Rodoviária constatou que o veículo Fiat/Uno Vivace de Divinolândia, que seguia no sentido São João da Boa Vista a Vargem Grande do Sul, chocou-se contra a defensa metálica, capotou e, na sequência, caiu na ribanceira.

De acordo com o informado, as três vítimas, sendo o condutor do veículo e dois passageiros foram socorridos ao Pronto Socorro de São João da Boa Vista. A morte da adolescente foi informada por volta das 4h25. As duas outras vítimas estão bem.

De acordo com o Rádio Jota Notícias, os policiais apresentaram a ocorrência no plantão da Polícia Civil de São João da Boa Vista. O delegado Paulo Henrique Pereira Vieira elaborou Boletim de Ocorrência de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor, segundo o artigo 303 do CTB.