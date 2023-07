Luísa Ranzani é campeã dos Jogos Escolares 2023

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) aconteceram no dia 24 de junho no Ginásio Baby Barione (SP) e definiu os representantes paulistas para o torneio nacional. A atleta Luísa Gregório Ranzani Avanzi e seu técnico Ricardo Ramos, o Rick, estiveram presentes no evento representando a escola Externato.



Após passar por quatro combates, a atleta conquistou a medalha de ouro da categoria sub 17 no taekwondo. Com o título, a vargengrandense garantiu vaga e participação nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s).



O técnico Rick parabenizou a atleta. “Com essa grande conquista, ela se consagrou bicampeã dos Jogos Escolares, vencendo em 2022 e 2023 no JEESP, representando a nossa equipe Hwarangdo de Vargem Grande do Sul em mais um grande evento nacional”, disse.



A preparação para o evento já começa neste final de semana nos Jogos Regionais, que acontecem em Mococa. “A atleta estará representando Vargem Grande do Sul pela primeira vez junto com a delegação de Vargem com o comando do mestre Carlos Xavier e professor Ricardo Ramos”, comentou.



Rick agradeceu a Prefeitura Municipal pelo transporte cedido para os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), no dia 24.