Moto roubada em Mogi Guaçu foi encontrada em Vargem

Uma motocicleta roubada em Mogi Guaçu em junho foi encontrada pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul na segunda-feira, dia 3, por volta do meio-dia, no Jardim Santa Marta. Após, em operação conjunta com a Polícia Civil, um rapaz foi preso por receptação.

Já era de conhecimento da PM que a motocicleta triumph/tiger 800 cc, de cor branca e sem placa de identificação, que estava circulando pela cidade havia sido roubada em Mogi Guaçu em junho. Nas últimas semanas, o motorista deu fuga de diversas equipes que tentaram abordá-lo e, nesta segunda, quando uma equipe da PM tentou abordar o rapaz, ele saiu com a moto sem capacete pela rodovia SP-215 sentido ao município de Casa Branca.

No trevo de acesso ao Jardim Santa Marta, o condutor entrou no bairro saindo do campo visual da equipe, mas foi possível observar que ele era pardo e estava trajando blusa e bermuda de cor escura e carregava uma mochila grande de cor preta nas costas.

Diante das informações, a equipe intensificou o patrulhamento no bairro e encontrou a moto escondida sem a chave atrás de uma pilha de tijolos de uma cerâmica. Através do chassi, foi possível identificar a motocicleta que havia sido roubada em Mogi Guaçu.

Os policiais conseguiram imagens dos locais por onde a motocicleta passou, sendo possível identificar o condutor. Em operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, o rapaz foi localizado e, após ser indagado, confessou que estava com a moto, afirmou que havia escondido ela e ainda indicou o local onde teria escondido a chave da moto, na casa de uma tia, dentro de um pote no armário da cozinha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de receptação e o rapaz foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, permanecendo preso à disposição da Justiça.