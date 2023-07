No mês da Padroeira, Igreja Sant’Ana tem programação especial

Para celebrar o mês da padroeira de Vargem Grande do Sul, Sant’Ana, comemorado no dia 26 de julho, a Paróquia Matriz de Sant’Ana realiza uma programação especial durante todo o mês.

A tradicional Quermesse de Sant’Ana, realizada pela Paróquia Matriz de Sant’Ana, tem início já neste sábado, dia 8. O evento acontece todos os sábados e domingos até o fim do mês. O bingo de Sant’Ana, outro evento muito aguardado, será no dia 16 de julho, a partir das 10h.

Novena

A paróquia também realizará a tradicional Novena de Sant’Ana do dia 17 até o dia 26 de julho, Dia da Padroeira. Durante a semana, a novena é às 19h30, e no final de semana, às 18h.

No dia 17, a novena será celebrada pelo padre Rodrigo Simões, no dia 18 pelo padre Renato e no dia 19 pelo padre Joãozinho. O padre Alex Carossi celebrará a missa no dia 20, o padre Donato no dia 21 e o padre Lucas Ricci no dia 22.

No dia 23, padre Thiago celebrará a novena, com a Comunidade Presença. No dia 24, o padre Ramiro celebrará a missa e no dia 25 o celebrante será padre Zezinho.

No dia 26, haverá a Solenidade de Sant’Ana e São Joaquim, com carreata às 9h. A Missa Solene e a Procissão da Senhora Sant’Ana serão às 17h.

Missa Sertaneja

A Missa Sertaneja, com a participação da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, dos voluntários que trabalham na realização da festa, autoridades municipais e romeiros, será no domingo da próxima semana, dia 16, às 18h.

Toda a comunidade é convidada a participar da missa e a Comissão pede que os participantes cheguem às 17h30. A Orquestra de Música Caipira também participará da missa.

Romaria

A tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana de Vargem Grande do Sul, que este ano chega em sua 47° edição, acontecerá no dia 30 de julho, o último domingo do mês.

A saída dos cavaleiros e amazonas será às 10h30 na Igreja São Joaquim, sentido à Igreja Matriz de Sant’Ana.

A partir das 10h haverá apresentação musical da Orquestra de Viola Caipira na Rua do Comércio. A Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana convida toda a comunidade para prestigiar o evento.