Pai e filho foram pegos por porte ilegal de arma e droga

Em operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, dois homens foram apreendidos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas, na quinta-feira, dia 6, por volta das 17h no Jardim Primavera.

A Polícia Civil informou a Polícia Militar que uma caminhonete hillux sw4, de cor prata, possivelmente teria adquirido drogas em determinado local. Com as informações, as equipes fizeram patrulhamento e, na Avenida Centenário, viram a caminhonete saindo rumo a rodovia SP-215, onde foi abordada.

O condutor foi identificado, sendo que seu filho estava no banco do passageiro. Na busca pessoal, foram encontrados 12 pinos de cocaína e uma porção de maconha embalada em plástico transparente na cueca do filho.

Indagado, ele disse que é usuário e que a droga lhe pertencia, sendo que seria usada juntamente com seu pai, que tinha ciência da existência da droga. Durante a busca veicular, sob o banco do motorista, havia um revólver calibre .38, da marca taurus, com seis cartuchos íntegros. O pai assumiu a propriedade da arma.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao pai por porte de arma de fogo de uso permitido e porte de drogas e voz de prisão ao filho por porte de drogas. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foi arbitrando fiança no valor de R$ 3.960, a qual foi paga. O filho foi autuado por porte de drogas e ambos foram liberados ao término da ocorrência.