Polícia Civil realiza Campanha do Agasalho

A Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Vargem Grande do Sul realizou a arrecadação de roupas e cobertores durante a Campanha do Agasalho 2023. A campanha foi realizada em todo o Estado de São Paulo pela Delegacia Geral de Polícia e pela Delegacia Seccional de São João da Boa Vista.

À Gazeta de Vargem Grande, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior informou que parte dos cobertores arrecadados foram doados ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul e o restante dos cobertores e diversas peças de roupas e calçados foram repassados ao Departamento de Ação Social da Prefeitura Municipal.

Ele agradeceu a todos os doadores pela colaboração, certos de que suas atitudes são exemplares, amenizando o sofrimento de muitos. Embora os itens arrecadados já tenham sido repassados às entidades, a campanha ainda está em andamento e as doações podem ser entregues na Delegacia de Polícia, à Rua Major Corrêa, nº 527, no Centro.