Acidente grave com vítima fatal na estrada de Casa Branca

Um grave acidente aconteceu na estrada que liga Vargem Grande do Sul a Casa Branca, na altura do pedágio desativado. As fotos foram enviadas pelo vereador Gláucio do Mototaxi que passou pelo local logo que o acidente aconteceu, nesta terça-feira, dia 11, por volta das 10h30.

Segundo apurou o jornal, o acidente foi muito grave, envolveu um Fiat Uno e um Fiat Mobi, que conduzia três passageiros, sendo que o motorista, um senhor, faleceu.

Outras duas pessoas que estavam no Mobi, esposa e a cunhada foram levadas ao Hospital de Caridade pelo Samu e foram medicadas. Embora não oficialmente, o jornal apurou que a família seria de São Sebastião da Grama.

Conforme dados da Polícia Rodoviária, o Fiat Uno seguia sentido Casa Branca quando iniciou uma manobra de cruzamento na altura do pedágio desativado e colidiu transversalmente com o Mobi que vinha no sentido contrário. Após a batida, um dos veículos permaneceu sobre a pista e o outro capotou.

O condutor do Fiat Uno teria atravessado a pista no local que liga a Fazenda Terra Viva, mais conhecida como dos Holandeses. Ele estaria sozinho, foi socorrido pela Renovias e foi medicado no Hospital de Vargem.