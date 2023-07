Em audição, Projeto Guri encerrou o semestre

O Polo de Vargem Grande do Sul do Projeto Guri encerrou o semestre com uma apresentação na sexta-feira, dia 30. As turmas de cordas agudas, cordas friccionadas, madeiras, percussão, canto coral e iniciação musical se apresentaram às 9h30 e às 15h.

Na ocasião, estiveram presentes a diretora de Cultura e Turismo, Márcia Aparecida Ribeiro Iared, a assessora de Cultura, Maria de Lurdes Carril Cagnoni Dutra, pais, familiares e convidados. No total, participaram do evento aproximadamente 140 pessoas.

As matrículas para as aulas do segundo semestre abrem a partir do dia 18 de julho para todos os instrumentos. Para participar, não é preciso ter conhecimento musical e nem instrumento. Os cursos oferecidos, são os de viola caipira, violino, viola clássica, violoncelo, baixo acústico, saxofone, clarinete, flauta transversal, iniciação musical e canto coral, são voltados para turmas de 6 a 18 anos.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 3641-5441 a partir do dia 18 de julho.