Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Pâmela Sthefany Ribeiro de Oliveira, aos 16 anos de idade, no dia 2 de julho. Deixou os pais Alice e Wilson; os irmãos Daline, Pablo, Guilherme, Alessandra, Pietro, Priscila e Gabriel. Foi sepultada no dia 3 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Tonetti, aos 88 anos de idade, no dia 1º de julho. Viúvo de Guadalupe Espósito Tonetti; deixou os filhos Isabel e João; os netos Leonardo, Carolina, Laura e Aline; os bisnetos Arthur, Lucas e Heitor. Foi sepultado no dia 1º de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Barbosa, aos 78 anos de idade, no dia 1º de julho. Deixou a esposa Deusa Aparecida Barbosa; os filhos Bruno, Sandra, Solange, Ciro e Celso; as noras Ana Lídia e Cláudia; o genro José Carlos; netos e bisnetos. Foi sepultado, no dia 2 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mauro Romão Lázaro, aos 67 anos de idade, no dia 4 de julho. Deixou a esposa Maria Aparecida Bernardes Lazaro; os filhos Luciano e Leandro; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 4 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Passoni, aos 79 anos de idade, no dia 4 de julho. Deixou a esposa Maria Angélica; os filhos Cláudio, Claudemir, Claudete e Cristiano; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 5 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Mineli, aos 66 anos de idade, no dia 5 de julho. Deixa o marido Divino Mineli; os filhos Israel, Júlio e Rodrigo; as noras Simone, Cristiane e Andressa; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 6 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Arcilia Rodrigues Machado, aos 82 anos de idade, no dia 6 de julho. Deixou o marido Onésio Machado; os filhos Osvaldo, Luís, Cleusa, Paulo, Sérgio e Vanderlei. foi sepultada no dia 7 de julho, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Fotos: Arquivo Pessoal