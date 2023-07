Alunos da Creche D. Gertrudes visitaram a Clínica Veterinária

Na última terça-feira, dia 4, as crianças do berçário da Creche Irmã Gertrudes, localizada no Jardim Dolores, visitaram a Clínica Veterinária Antônio Bertoloto, da Prefeitura Municipal, recebeu a visita das crianças da Creche Irmã Gertrudes, localizada no Jardim Dolores. As 17 crianças, entre 1 e 2 anos, interagiram com alguns animais, receber algumas informações sobre o trabalho na Clínica e ainda ganharam um kit de pintura.

De acordo com a Prefeitura Municipal, o objetivo foi mostrar para as crianças aonde os gatinhos vão quando ficam doentes e quem faz este atendimento. A iniciativa faz parte do projeto Programa a União Faz a Vida (PUFV) que está sendo desenvolvido na creche em parceria com Sicredi.

As crianças foram recebidas pelo veterinário Alessandro, que conversou com as crianças sobre os cuidados com os animais e em específico com os gatos e mostrou as salas onde são feitas as consultas veterinárias.

A Clínica Veterinária Antônio Bertoloto foi inaugurada em março de 2021 pela Prefeitura Municipal. No local, a população pode levar cães e gatos para serem consultados pelos médicos veterinários concursados, além de agendar castrações.

Para a execução do projeto da Clínica Veterinária, foi empregada a verba de R$ 300 mil destinada pelo deitado estadual Bruno Ganem, atendendo a solicitação da Prefeitura Municipal e do vereador Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil).

Errata

Na edição impressa, a Gazeta de Vargem Grande erroneamente publicou que os animais eram consultados por duas médicas veterinárias contratadas. Os animais, na verdade, são atendidos por dois profissionais concursados, sendo um homem e uma mulher.