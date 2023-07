Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Nelson Sargento (OMC) (Nelson Mattos)

Nascimento: 25/07/1924 – Rio de Janeiro

Morte: 27/05/2021 – Rio de Janeiro

Foi um compositor, cantor, pesquisador da MPB, artista plástico, ator, escritor e pintor.

Morou no morro da Mangueira desde os 12 anos de idade, notabilizou-se como um dos mais importantes sambistas da Estação Primeira de Mangueira, integrou e presidiu a ala dos compositores da escola, bem como se tornou seu presidente de honra.

Ganhou notabilidade como cantor no Zicartola, mas somente em 1979, aos 55 anos, gravou seu primeiro LP Solo. Ao longo da sua vida, o sambista compôs mais de 400 músicas.

Incentivado pelo padrasto (Alfredo Lourenço), Nelson despontou para a música na adolescência, no carnaval de 1949 e venceu a seletiva de sambas enredos da Mangueira com “Apologia ao Mestre”.

Em 1955, novamente com Alfredo Lourenço, compuseram o samba enredo “As Quatro Estações do Ano” ou “Cântico à Natureza”, tido como um dos mais belos já realizados.

Foi justamente no Zicartola, que Nelson começou a se apresentar como cantor e compositor entre 1964 e 1965 e se tornou mais conhecido.

Em 1978, Beth Carvalho lançou o samba “Agoniza, mas Não Morre”, que se tornou a composição de maior sucesso do sambista.

Além do amor pela Mangueira, Nelson era torcedor do “Vasco da Gama”.

Salve Nelson Sargento!!!

Raul Rodrigues Baía Filho