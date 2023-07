Academia da Saúde

De acordo com o publicado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), nos próximos dias a construção de mais uma academia de saúde terá início. Esse é um projeto do governo federal e a nova academia será em um terreno na Rua Santa Catarina. O espaço já foi limpo pela empresa vencedora da licitação. Os recursos para a construção é uma ação da Deputada Federal Luíza Erundina por meio do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB). Uma outra academia de saúde deve ser construída ao lado do Estádio Dudu Ramão.

Aparelhos auditivos

O mutirão de Aparelhos Auditivos que a Prefeitura Municipal está realizando no Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – Hospital Regional de Divinolândia (Conderg), já beneficiou quase 200 pacientes. O prefeito Amarildo ressaltou que o mutirão foi uma iniciativa da prefeitura nossa para diminuir a fila de espera e, principalmente, devolver qualidade de vida aos pacientes, que antes ficavam por mais de três anos na fila. Através de um projeto enviado à Câmara Municipal, neste mutirão a prefeitura custeia desde a primeira consulta a compra do aparelho e a sua colocação nos pacientes com todas as orientações.

Mutirões

O prefeito ainda ressaltou que no Conderg, por enquanto, Vargem Grande do Sul é o único município a fazer o mutirão de aparelhos auditivos e que a cidade também foi pioneira nos mutirões das cirurgias oftalmológicas e cirurgias gerais no consórcio. Conforme explicou, a meta deste ano é atingir um total de 350 pacientes, que era o total na fila de espera quando o projeto começou.

Atendimento

Em sua publicação, Amarildo informou que o Conderg continua a atender os pacientes de Vargem e de outros municípios pela cota SUS, conforme pactuado, mas esse atendimento é de poucos casos por mês. Segundo o prefeito, o mutirão que é pago pela prefeitura, nos meses de abril, maio e junho multiplicou o volume de atendimento em quase 20 vezes, o que demonstra sua importância e eficácia.