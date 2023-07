Baile da Rainha do Peão 2023 acontece neste sábado

Os juízes do concurso de Rainha do Peão 2023 terão um grande desafio para analisar as 20 candidatas neste sábado, dia 15, e escolher a Rainha do Peão, a 1ª Princesa, a 2ª Princesa e a Madrinha da 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana

O desfile, marcado para às 20h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), está sendo realizado pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

Após a coroação das vencedoras, a dupla André e Thiago e Luigi Santo animarão os presentes.

Os ingressos para o tradicional evento vargengrandense podem ser adquiridos nos pontos de vendas oficiais, sendo SBB, BM Moda Country, Animal & Cia, Studio Sempre Bella, Costa Sati e Bar da Paula.

Ensaio

No último domingo, dia 9, as candidatas participaram do ensaio fotográfico oficial e foram fotografadas por Janaína e Jhonatan, do Estúdio Visualize, no Haras da Família Halla. A Gazeta de Vargem Grande acompanhou o ensaio fotográfico.