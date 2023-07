Produção do tradicional Dia de Campo da Unifeob será revertida à Associação Setembro

A Fazenda Escola da Unifeob será sede de mais um tradicional Dia de Campo, esperando mais uma vez, grandes resultados. A atividade será neste sábado, dia 15, a partir das 7h30. O evento já está em sua terceira edição e os produtores e importantes marcas do setor poderão demonstrar técnicas, expor novos produtos e trocar conhecimentos com diversos players do agronegócio, utilizando o campo experimental da Fazenda.

De acordo com o informado pela Unifeob, com a presença de importantes personalidades do agronegócio e foco na cultura da batata, também será apresentado esforços de estudantes, docentes e empresas parceiras durante os últimos meses, já que o plantio foi realizado em maio com a participação de estudantes do curso de engenharia agronômica da Unifeob.

A Unifeob explicou que, neste ano, o plantio foi concluído em uma área de aproximadamente dois hectares da área experimental da Fazenda-Escola e contou com o apoio de empresas parceiras da Unifeob, que fomentam o agro e incentivam as práticas dos futuros engenheiros agrônomos: Adama, Bayer, Basf, Corteva, Ihara, Syngenta, Cooperbatata, Grupo Nitro, Origem SB e ABVGS. Os grupos de estudos de agronomia, segundo o pontuado, também desenvolveram um papel fundamental, desde a programação até a execução do plantio.

Além da integração desses diferentes setores e a possibilidade de expandir o networking, o evento também contribuirá diretamente com a sociedade, sendo todo o valor arrecadado no Dia de Campo, revertido para a Associação Setembro de Vargem Grande do Sul.