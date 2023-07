Apostador de Vargem ganha R$ 25 mil na Mega-Sena

Apostadores da região se deram bem no sorteio do concurso 2.611 da Mega-Sena. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, uma aposta feita da Isamar Lotérica acertou cinco dezenas do concurso deste sábado, dia 15, e ganhou R$ 25.434,22. Uma apostada feita em São João da Boa Vista também acertou cinco das seis dezenas do sorteio, ganhando também R$25 mil.

A aposta foi feita na Mega Sorte São João.

Outros 76 jogos de 23 cidades da região acertaram a quadra do sorteio e ganharam, pelo menos, R$ 702,00 cada um. Em todo país 178 apostas tiveram cinco acertos, levando R$ 25.434,22 cada jogo e outras 9.213 apostas marcaram quatro dezenas, sendo ganhadoras de R$ 702,00.

Não houve acertadores do prêmio principal, estimado em cerca de R$ 40 milhões. Os números sorteados foram:04, 12, 18, 21, 25 e 49.

O próximo concurso será dia 19 de julho, quarta-feira, com prêmio acumulado em cerca de R$ 50 milhões.