A influência dos aplicativos de videoconferência no mercado de trabalho  

Reinaldo Ricchi Jr.

A Covid-19 alterou profundamente a maneira como o trabalho é realizado em praticamente todos os setores da Economia. Nesse contexto, os aplicativos para videoconferência passaram a ocupar um lugar central [1]. Essa mudança de paradigma aconteceu de maneira muito rápida e intensa. Alguns profissionais conseguiram se adaptar com mais facilidade, outros tiveram muito mais dificuldade, mas todos reconhecem que a digitalização do trabalho é uma realidade que só vai crescer nos próximos anos.

Os aplicativos para videoconferência Google Meet, Microsoft Teams e Zoom passaram a fazer parte da rotina profissional de milhões de pessoas. O Zoom, por exemplo, apresentou um aumento de 30 vezes na quantidade de usuários. O Google Meet registrou um crescimento de 20 vezes e o Microsoft Teams foi de 32 milhões de usuários ativos diários para 75 milhões nas primeiras semanas da pandemia, em 2020 [1]. Esses números comprovam que os últimos 3 anos foram absolutamente decisivos para a criação de uma nova mentalidade no mercado de trabalho: uma mentalidade extremamente ágil, versátil e exigente.

Esse alto grau de exigência da digitalização do trabalho precisa ser analisado com muito cuidado, pois o stress associado às reuniões on-line pode ser responsável por doenças mentais muito sérias. É preciso discernimento e equilíbrio para extrair dos aplicativos para videoconferência os melhores resultados, através, principalmente, do alto poder de concentração durante as reuniões on-line, da capacidade absoluta de manter o foco e de sintetizar com clareza as melhores informações.

Uma videoconferência eficiente exige um alto grau de concentração das pessoas envolvidas. Exige, também, um certo investimento em computadores ou smartphones com as configurações mínimas, para que as reuniões possam fluir, sem imagens travando ou dificuldades para ouvir os áudios, por exemplo. A qualidade da conexão com a Internet também é um aspecto fundamental.

Aliás, a conectividade talvez seja a palavra mais importante do nosso tempo, pois ela já está influenciando profundamente nossas relações profissionais e pessoais. A questão da segurança dos dados também é importante, porque os ataques cibernéticos tendem a aumentar cada vez mais, impactando diretamente no mercado de trabalho, que talvez passará por outra grande transformação nos próximos anos. É preciso investir na aprendizagem contínua para acompanhar tão grandes e importantes transformações, que são responsáveis por investimentos que podem chegar aos trilhões de dólares.

Referência