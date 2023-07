Atletas do Judô Bushido foram vice-campeãs no 65º Jogos Regionais

A equipe de judô de Vargem Grande do Sul comandada pelo sensei Daniel Garcia do Judô Bushido participou do 65º Jogos Regionais, realizado em Mococa, na segunda-feira, dia 10, e na terça-feira, dia 11. Na competição do Nage-no-kata, na segunda, a dupla Duda Fermoselli e Duda Taú conquistou 704 pontos e foi a vice-campeã no Kata feminino, ficando atrás apenas da dupla campeã de Campinas. Duda Fermoselli ainda foi vice-campeã na categoria -63 kg na categoria individual.

Ainda na segunda, a equipe masculina com apenas quatro judocas defendeu a cidade lutando com equipes grandes como Indaiatuba e Amparo, ficando em 9º lugar com os judocas Gustavo Slootemaker Tabet, Diego Colan Filho, Leandro Veronezi Junior e o sensei Sergio Matsumura que veio de São Paulo para reforçar a equipe.

A equipe feminina de Vargem, formada por cinco judocas, sendo Duda Fermoselli, Victoria Fermoselli, Duda Taú, Beatriz Menossi e Geovana Urtado, venceu Leme e São João da Boa Vista, perdendo a disputa com Amparo, venceu Bom Jesus dos Perdões e perdeu para a campeã Atibaia, ficando na 4ª colocação.

Na terça-feira, na competição individual a equipe do Judô Bushido conquistou uma medalha de prata e mais cinco judocas pontuaram para nossa cidade: Duda Fermoselli foi vice-campeã na categoria -63 kg, Sérgio Matsumura Sep ficou em 4º na categoria -100 kg, Geovana Urtado ficou na 5ª colocação -57 kg, Duda Taú ficou em 8º lugar e também pontuou, Victoria Fermoselli ficou em 8º lugar e Leandro Veronezi também em 8º lugar.

As classificadas para os Jogos Abertos foram a dupla do Nage-no-kata, Maria Eduarda Fermoselli e Maria Eduarda Taú e, no individual, Maria Eduarda Fermoselli na categoria até 63 kg.

O sensei Daniel falou sobre a disputa. “Parabéns a todos que lutaram, pontuando ou não, que defenderam nossa cidade, que deram o máximo em uma competição difícil, onde sub 18, luta com o sênior, na competição por equipe não tem limite de peso e as grandes equipes se reforçam com grandes lutadores, então estão todos de parabéns”, disse.

“Agradecimentos a toda a diretoria do Judô Bushido, em nome da presidente Val Lima Taú, sempre presente ajudando no que for preciso, a todos os pais e mães que acreditam no nosso trabalho, aos judocas, que na maioria são sub 18, muito jovens, enfrentando judocas bem mais experientes, vocês são top. Agradecimento especial ao sensei Sergio Matsumura Sep que veio reforçar nossa equipe, e será sempre muito bem vindo. Agradecimentos ao departamento de esportes e ao diretor Luis Carlos, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e à Prefeitura de Vargem Grande do Sul. Arigato gozaimasu”, completou.