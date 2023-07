Filho ameaça pais e é detido pela PM

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e ameaça no Jardim Cristina II, por volta das 8h30 do sábado, dia 8.

No local, um casal informou que seu filho havia invadido a casa e quebrado tudo, ameaçando os dois para poder ficar na casa. As vítimas informaram que possuem medida protetiva, porém o filho havia rasgado o documento.

O rapaz foi encontrado deitado no quarto e, ao ver os policiais, ficou alterado e agressivo dizendo que não seria preso novamente. Foi solicitado que colocasse as mãos sobre a cabeça, sendo que ele não acatou a ordem e pegou uma enxada com cabo de madeira e tentou golpear o policial.

O agressor ainda tentou pegar uma faca que estava no colchão, mas foi contido pelos policiais. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ele. O rapaz foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a voz de prisão e o rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.