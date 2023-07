Grave acidente deixou vítima fatal na SP-344

Um grave acidente aconteceu por volta das 21h45 de domingo, dia 9, na SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista, na altura do km 239, em frente ao conhecido pesqueiro do Canaroli, envolvendo dois veículos que se chocaram frontalmente. O acidente registrou uma vítima fatal.

Segundo apurou a Polícia Rodoviária, um carro Wolkswagen Fox de uma família de Vargem que reside em Mogi Guaçu, estava voltando para a sua cidade quando colidiu de frente com uma caminhonete Hyundai Tucson que teria saído do pesqueiro e entrado na pista sentido Vargem sem fazer o balão.

Os passageiros do carro que seguiam para Mogi Guaçu, uma família inclusive com uma criança, não sofreram ferimentos maiores e a motorista da Tucson, Letícia Lori Messias Rodrigues, de 42 anos, residente no Jd. Santa Marta, foi socorrida junto ao Hospital de Vargem, com ferimentos mais graves. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A polícia deverá investigar todos os fatos que envolveram o acidente, inclusive a questão relacionada ao consumo de bebida alcoólica. A Renovias, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal de Vargem, o SAMU e a Polícia Rodoviária participaram dos trabalhos de socorro, desimpedimento do trânsito e apuração do caso.

Letícia era casada com Leandro, deixa quatro filhas, netos, irmãos e familiares.