Grupo Mão Amiga realiza ação entre amigos

O Grupo Mão Amiga está realizando uma Ação entre Amigos para o Dia dos Pais. Com o objetivo de angariar fundos para a entidade, cada número está sendo vendido a R$ 2,00.

O primeiro prêmio é um rodízio para quatro pessoas no Restaurante e Pizzaria Varanda, o segundo prêmio é um cupom de R$ 150,00 na Joalheria Ossethy e o terceiro cupom é de R$ 100,00 no O Boticário.

A entidade auxilia pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, ajudando vargengrandenses, de crianças a idosos, com fisioterapia e psicologia, além de empréstimos de equipamentos como cadeira de rodas, cadeira de banho, muleta, bota ortopédica, entre outros.

O sorteio da Ação entre Amigos será no dia 9 de agosto pela Loteria Federal. Os números podem ser adquiridos pelo link https://rifa.digital/s/dia-dos-pais-grupo-mao-amiga527756.