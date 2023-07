Hwarangdo conquistou bons resultados nos Jogos Regionais

A equipe de taekwondo Hwarangdo participou do Jogos Regionais do Interior, em Mococa, e tanto a equipe masculina quanto a feminina foram classificadas para os Jogos Abertos, que acontecerá no início de outubro em São José do Rio Preto.

Os Jogos Regionais contaram com grandes potências do esporte como Campinas, Vinhedo, Hortolândia, Indaiatuba, Rio Claro, entre outras, que estiveram presentes com atletas de altíssimo nível e com vasta experiência em grandes competições.

Comandada pelos técnicos Carlos Xavier e Ricardo Ramos, o Rick, a equipe de Vargem enfrentou grandes batalhas na sexta-feira, dia 7, e no sábado, dia 8. Na sexta-feira aconteceu o congresso específico, sorteio das chaves de poomsae e das lutas, além da pesagem dos atletas e credenciamento dos atletas titulares e reservas.

O técnico Carlos Xavier contou que ainda na sexta aconteceram as competições de poomsae (movimentos), onde apostaram em atletas de Vargem que são pratas da casa, com pouca ou nenhuma experiência em grandes competições, mas com muita dedicação, empenho e força de vontade. “Deram um show nossos atletas com idades entre 14 e 16 anos, enfrentaram atletas e, inclusive, mestres bem mais experientes”, disse.

Na ocasião, Giovana Fermoseli Bedin ganhou duas medalhas de ouro e Pedro Moreno ganhou uma. Felipe Balarin Carril conquistou duas medalhas de prata e Maria Eduarda Piovan Ferreira, Lara Paladino Felipe e Pedro Moreno conquistaram uma medalha de prata cada um. A atleta Maria Eduarda Piovan Ferreira ganhou uma medalha de bronze.

Já no sábado aconteceram as competições de luta, também com atletas da casa representando a cidade. Ganharam ouro as atletas Rafaela Cardoso Barbosa e Heloisa Fabíolla Pereira. Vinicius Henrique Machado Messias conquistou uma medalha de prata e Jorge Albino da Cruz Neto uma medalha de bronze.

Os atletas Luisa Gregorio Ranzani, Lais Cristina Teixeira, Mariana Cristina Ramos, Vanessa Eduarda Candido de Moraes, Diego Ferreira de Almeida e Mateus Augusto Manardo ficaram em 4º e 5º lugar e somaram pontos importantes para a colocação da equipe.

Na classificação geral por equipe em poomsae e luta, a categoria feminina ficou em 1º lugar e a masculino em 2º lugar. “Parabéns a todos os atletas, professores e mestre pelo empenho e pelo resultado maravilhoso que conquistaram”, disse o técnico Xavier.