III Vilas venceu torneio no domingo

No último domingo, dia 9, aconteceu a final do 1º Torneio Beneficente dos Amigos do Xuxu, no Estádio Dudu Ramão, no Poli Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha.

O campeão da disputa foi III Vilas e o vice-campeão foi a equipe do Palmeirinha. Unidos da Vila e Amigos do Xuxu ficaram com o terceiro e o quarto lugar, respectivamente.

O campeonato foi em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul e da Casa do Menor Dom Bosco, sendo que foram arrecadados leite, alimentos não perecíveis e fraldas.

O torneio foi realizado com o apoio do diretor do Departamento de Esportes Luis Carlos Garcia, do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e do vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos).