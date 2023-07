ACI realiza oficina de Educação Financeira Infantil

Na próxima quarta-feira, dia 19, a Associação Comercial e Industrial (ACI) e o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Vargem Grande do Sul realizarão uma oficina de Educação Financeira Infantil, com Amanda Bovolato, uma renomada educadora financeira. A palestra acontecerá a partir das 19h.

O evento será realizado no Salão da Catequese do Centro Pastoral Pe. Donizete, na Praça Nossa Senhora Aparecida, em frente ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, à Rua Dona Maria Cândida, nº 198, no Jardim Paraíso I.

A participação na palestra é gratuita e o objetivo é que os participantes possam proporcionar um futuro financeiro sólido para seu filho, de forma lúdica e consciente.

A ACI pede a colaboração de um item de higiene pessoal, que serão doados pelo CMEC. Os interessados podem se inscrever pelo link bit.ly/3JK6i3q.