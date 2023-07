Etec de Vargem abre seleção para professor

A Escola Técnica (Etec) de Vargem Grande do Sul, do Centro Paula Souza, iniciou processo seletivo simplificado para contratação de professor de Geografia. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira, dia 20.

Os interessados devem fazer a inscrição apenas no formato on-line pelo link https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/SelecaoPublica/ETEC/PSS/Abertos.aspx

tenção: no campo “FILTRO”, pesquisar pelo código da Etec de Vargem Grande do Sul, o 179, e após, clicar na lupa para visualizar os processos disponíveis, sendo um edital para cada componente curricular.

De acordo com o informado pela Etec, o valor da hora–aula prestada é de R$ 20,19, correspondente ao PADRÃO I–A, da Escala Salarial – Professor de Ensino Médio e Técnico, a que se refere a Lei Complementar nº 1.373, de 30/03/2022.