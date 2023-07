Flávio Iared, o Grande Mestre!

Márcia Iared – Diretora de Cultura e Turismo

Flávio Iared, filho de Calil e Anice Iared, nasceu em Itapetininga, “Terra das Escolas”

Aos 18 anos, ao receber o diploma de Professor pela tradicional “Peixoto Gomide”, juntamente com seu irmão Calil, sai de sua cidade em uma quarta-feira de cinzas, num caminhão de toras em direção à “Alta Paulista”, região nova, onde havia carência de professores e diretores. Lá inicia seu trabalho como Professor, título este com o qual se identificou desde o seu primeiro dia de trabalho. Não demorou para que fosse aprovado em concurso, sendo então admitido na carreira de Diretor de Escola. A cada ano se removia para uma escola maior. À busca de pontuação passou por várias cidades do estado. Foi assim que um dia, no ano de 1963 chega em Vargem Grande do Sul como Diretor concursado da tradicional Benjamim Bastos.

Naquela escola, o novo Diretor, trabalhou com extrema dedicação e foi muito considerado por professores e funcionários.

No ano de 1965, casa-se com a então Professora do curso de Magistério Márcia Aparecida Ribeiro, com quem teve 2 filhos, Mário Augusto e Leandro.

Aprovado no concurso de Supervisor Escolar, ingressa na carreira na cidade de Jales e no ano seguinte se remove para a Delegacia de Ensino de Casa Branca, sendo responsável, juntamente com seu colega, o professor Baboni, pela supervisão escolar de Caconde, Divinolândia, São Sebastião da Grama e Vargem Grande do Sul.

Aposentando-se no Estado, reinicia seu trabalho de professor, agora do Curso de Magistério de nossa tradicional escola Alexandre Fleming, onde posteriormente também atuou como vice diretor, fazendo jus à sua segunda aposentadoria, completando assim meio século de sua vida dedicada à Educação.