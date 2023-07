Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu a psicóloga Leda Siqueira do Amaral, aos 87 anos, na noite do sábado, dia 8, às 21h30. Dona Leda foi uma das primeiras psicólogas a atuar na cidade e era também proprietária do Psicotécnico São Cristóvão. Casada com o agropecuarista João Batista Machado do Amaral deixa os filhos João Batista, Marcos, José Flávio e Gustavo; as noras Fernanda, Homéria, Cláudia e Cristiane; os netos Gabriela, Pedro, Guilherme, Maria Eugênia, João Paulo, Marina, Isabela, André e Beatriz e o bisneto Miguel. O seu sepultamento foi realizado no dia 9, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Iracy Bueno Dutra, aos 76 anos de idade, no dia 8 de julho. Deixou o marido Nélson Simão Dutra; os filhos José Fernando, Ana Maria, Ana Cláudia e Rafael e netas. Foi sepultada no dia 8 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Letícia Lori Messias Rodrigues, aos 42 anos de idade, no dia 9 de julho. Deixou o pai Amélio Messias; o marido Leandro; as filhas Bianca, Beatriz, Rafaela e Rayane. Foi sepultada no dia 10 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

A professora aposentada vargengrandense Sônia Marquesini de Almeida faleceu no último dia 9 de julho, domingo, aos 84 anos de idade, em Campinas, onde residia. Sônia era de família vargengrandense, irmã de Sérgio Marquesini e do já falecido advogado Romualdo Zani Marquesini. Ela deixa o marido Telesphoro Ferreira de Almeida, os filhos Ronaldo, Adriana e Felipe e os netos Alexandre, Eduardo, Carolina, Frederico, Guilherme e Catarina. Deixa ainda sobrinhos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 10 de julho, no Cemitério Parque Flamboyants, em Campinas.

Faleceu Wilson Fernando Cruz, aos 65 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixou o pai Manoel Bispo; a filha Fernanda; a neta Jéssica; os irmãos Paulo e Sandra. Foi sepultado no dia 12 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Merchedes Idesti Mangarotti, aos 89 anos de idade, no dia 11 de julho. Viúva de Paulo Mangarotti; deixou os filhos Maria Aparecida, Maria Isabel e Paulo César; os genros Rovilson e Antônio; a nora Regiane; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Contine Sobrinho, aos 77 anos de idade, no dia 12 de julho. Deixou a esposa Irenilde Ferreira Lima; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12 de julho no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Israel Sabino Nogueira, aos 75 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixou a esposa; filhos; noras e irmãos. Foi sepultado no dia 12 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Júlio Martins Trevisan, aos 88 anos de idade, no dia 12 de julho. Deixou a esposa Luiza; os filhos Luiz Antônio, Elisabete e Renata; a nora Lourdes e os netos Guilherme, Giulia, Gustavo e Giovana. Foi sepultado no dia 13 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Paulo Sérgio Fernandes, aos 53 anos de idade, no dia 13 de julho. Deixou a mãe Tereza; as irmãs Silvia e Cláudia; as sobrinhas Danieli, Aline, Jaqueline e Raphaeli e o cunhado Luís Carlos. Foi sepultado no dia 14 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Batista de Carvalho, aos 67 anos de idade, no dia 14 de julho. Deixou a esposa Clarice; o filho João Reinaldo e a nora Ana Laura. Foi sepultado no dia 14 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jozinaldo Alves Lira, aos 49 anos de idade, no dia 9 de julho. Deixou a esposa Dalvaci; filhos e netos. Foi sepultado no dia 11 julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal