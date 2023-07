Livro trata sobre o combate ao bullying

O livro Vozes do Bullying, de Cynthia Russano, trata sobre a importância de combater o bullying, como identificá-lo e ajudar o seu filho a enfrentá-lo.

Cynthia é de Minas Gerais e recentemente participou da Feira Literária dos Associados Escritores, evento promovido pela Coordenadoria de Educação e Cultura. A autora é sócia da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.

O livro, que fala inclusive do papel da escola para cessar o bullying e traz histórias reais de pessoas que conseguiram enfrentar a intimidação, conta com a participação da psicóloga Francis Maia Barbosa Bonin e foi ilustrado por Giovanni Albreno e Maria Eduarda Bergonzine.

O livro foi presenteado à Gazeta de Vargem Grande pelo colaborador do jornal Mario Poggio Jr., devidamente autografado pela autora que escreveu: “Informação é a força do combate à violência escolar. Bullying mata.”

Para adquirir um exemplar, entre em contato com a autora pelo telefone (11) 94830-3210. O livro também está sendo vendido na Amazon.