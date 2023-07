Márcia Iared – Diretora de Cultura e Turismo

No dia 05 de julho, nossa Biblioteca Municipal “Victor Lima Barreto” completou 21 anos. O antigo prédio da Cesp, adquirido pelo ex-prefeito Celso Ribeiro, tinha como objetivo a criação de uma nova Biblioteca Municipal.

Sob a competência técnica do arquiteto Anselmo Cachola, o antigo prédio transformou-se em uma das mais bonitas bibliotecas da região, onde por alguns anos funcionou o Departamento de Cultura.

Além de uma vasta sala de estudos, sala de informática, auditório, recepção e biblioteca infantil, o prédio abriga ainda um belo espaço com a exposição permanente sobre o filme “O Cangaceiro”, película filmada nos anos 50 em nossa cidade, que alcançou na ocasião o grande prêmio como Melhor Filme Brasileiro no Festival de Cannes de 1953.

A referida exposição sobre o filme, que marcou por muito tempo a história de nossa cidade, está disponível para agendamento de visitação oferecendo ao público considerável número de fatos e histórias que embalaram a, ainda reduzida, mas pulsante, população daqueles anos. A mostra reúne, segundo testemunhas da extinta Vera Cruz, o acervo mais completo sobre este renomado sucesso do cinema brasileiro.

Suas amplas instalações permitiram e permitem a realização de eventos, reuniões, audiências públicas, palestras e apresentações culturais temáticas.

Além do destacado número de 42 mil livros, possuímos em nossa biblioteca, mesmo com o advento da tecnologia, dos celulares e computadores particulares que facilitam as pesquisas fora do espaço, o considerável número de 13.419 leitores inscritos.

O projeto Hora do Conto é trabalhado há anos, levando centenas de crianças semeando, nesta experiência, a ideia da importância da leitura.

Visitar a biblioteca, mesmo nos dias de hoje, na era dos e-books, pode se transformar num hábito muito saudável, de grande entretenimento, que sempre transportará o leitor para qualquer lugar do mundo.

Visite-nos.

Como fazem há anos, os zelosos funcionários Paulo e Cleusa, indicarão, com celeridade e eficiência, qualquer obra do vasto acervo.

Parabéns a nossa bela e agradável Biblioteca Municipal e a todos os seus frequentadores!