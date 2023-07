O turismo religioso e a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana

Márcia Iared – diretora de Cultura e Turismo

Foi no dia 26 de setembro de 1874 que a primeira missa aconteceu no povoado, rezada pelo padre José Valeriano, de São João da Boa Vista. Com a divisão da fazenda Várzea Grande, de José Garcia Leal, surgem entre povoados e sítios o Bairro da Porteira, futura Vargem Grande do Sul. A missa aconteceu na casa de um morador nas imediações onde hoje se encontra a Vila Santana.

Em 1894, o grande empreendedor, Coronel Mariano Parreira, recebe a autorização para construir a primeira e pequena Igreja Matriz junto a uma antiga capelinha no alto da colina ao lado do Cruzeiro lá existente. No altar foi colocada a primeira imagem da padroeira Sant’ Ana, oferecida por sua esposa, imagem essa até hoje reverenciada nos festejos da Padroeira, a nossa “Sant’Aninha de Brinco” cuidadosamente conservada na Igreja Matriz. Este dia foi marcado por uma grande festa com o bairro lotado de visitantes de São João da Boa Vista, público sempre presente nos festejos do bairro.

Major Antônio de Oliveira Fontão, irmão do também empreendedor Capitão João Pinto Fontão, empolgado com a festa, monta com os músicos filhos dos fazendeiros da região, a primeira banda musical que muito contribuiu para a grande animação deste dia, exatamente em frente à Igreja onde hoje é o Jardim Público e que naquela época já era uma quadra cheia de belas árvores frondosas. Este foi um dia memorável na nossa história religiosa.

Em 1906 com o crescimento e a riqueza das fazendas de café, nossa cidade é elevada à categoria de Vila e em 1909 Vargem recebe como pároco, o inesquecível Padre Donizete que com grande carisma com os menos favorecidos, deixou marcas indeléveis na religiosidade de nossa gente. Nesta época de 1907 até 1922 enquanto exercia o seu ministério, construiu no lugar da pequena Matriz a famosa Igreja de Pedras, tão bem registrada pelo nosso grande fotógrafo Virgílio Forlin.

Em 1922 finalmente com grande empenho especialmente dos cidadãos Quinzinho Otávio, Capitão João Pinto Fontão e Belarmino Peres, conseguem sua emancipação política, quando é eleito seu primeiro prefeito, Capitão Belarmino R. Peres. A cidade cresce, o número de fiéis aumenta e a Igreja de Pedra é alargada transformando-se na inesquecível Igreja Branca que por anos perdurou em nossa cidade.

Em 1946, o espanhol, Padre Celestino C. Garcia foi nomeado vigário da paróquia de Vargem Grande. O novo vigário incentivou profundamente o movimento religioso local trazendo as primeiras ordens religiosas das irmãs Franciscanas. De personalidade forte viveu uma estreita relação com o povo e foi então que o pequeno espanholito, corajoso, em 1957 enfrentou o maior desafio de sua vida, se propondo a fazer um novo templo.

Inesquecível para a população da época que lotou o Jardim Público assistir à demolição daquele que foi o templo da vida inteira dos que ali estavam. O bombardear da torre principal o último elemento a ser destruído, gerou uma grande comoção entre os presentes.

Neste mesmo ano lançou a pedra fundamental da nova e monumental Matriz, Monsenhor Celestino e o arquiteto Wiliam Cecílio de São Paulo ligado a família Zarif e os empenhados paroquianos que com ele colaboraram em comissões, atingem seus objetivos terminando o grande templo com seus enormes e coloridos vitrais no coração de nossa cidade.

Monsenhor Celestino faleceu em 1984 depois de aqui exercer seu ministério por 38 anos. Os restos mortais do nosso inesquecível guia espanhol, se encontram sepultados em um jazigo, logo na entrada do templo ao qual dedicou todo seu empenho, unindo incrivelmente forças com a comunidade religiosa.

Nossa Igreja Matriz foi sempre muito bem zelada e conservada pelos párocos que o sucederam nos últimos anos. Há de se destacar o novo revestimento de pastilhas do prédio, dirigido pelo zeloso Padre Paulo Valin que fez um novo projeto de urbanização da praça. Atualmente nosso Pároco Carlos Eduardo Dobies continua empenhado no andamento do projeto.

A linda e enorme imagem de Sant’Ana Guia trazida da Espanha à época da construção do templo, continua perfeita com sua beleza incomparável e seu doce olhar a todos que nela depositam suas preces.

Viva Sant’Ana! Viva Nossa Senhora Sant’Ana, Padroeira de Vargem Grande do Sul!

Vargem conta ainda com outras igrejas no entorno de nossa cidade, tendo recebido inclusive a antiga Igreja de Santo Antônio quando o governo de São Paulo anexou parte da Vila Polar que pertencia à Casa Branca nas terras do nosso município.

Neste cenário de religiosidade, no ano de 1974 quando 600 cavaleiros em cortejo carregaram o novo Cruzeiro até a Praça de Nossa Senhora Aparecida, nasce a primeira das 46 edições da nossa Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, nosso maior e mais antigo evento cultural religioso da cidade.

Que venha a gloriosa Romaria de 2023 emocionando a todos por onde passar!