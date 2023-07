Gente e Fatos

Formatura de Michele Rodrigues Loiola em Medicina

Michele Rodrigues Loiola se formou em medicina pela Uninove em São Paulo. A missa foi celebrada em São Paulo, no dia 4 de julho no Palácio dos Cedros, no dia 5 foi realizada a colação de grau no teatro Bradesco e no dia 6 foi servido um jantar na Vila dos Ipês.

Para fechar com chave de ouro as celebrações de formatura, o tão aguardado baile aconteceu no dia 8 de julho no Pro Magno, com show da cantora sertaneja Lauana Prado, do grupo de pagode Exalta Samba e do DJ Henrique.

Este momento tão especial para Michele, contou com a presença de seus pais Lindomar Loiola e Silvana Cristina Rodrigues, dos irmãos Micaela, Maíra, Leonardo e Alex e de seu namorado Henrique com sua família, os pais Isabel e José Luiz, as irmãs Cristiane e Fernanda e os cunhados Carlos e Gustavo. Fotos: Arquivo Pessoal

Lara Brotoni Garcia soprou sua primeira velinha

O primeiro aniversário de Lara Brotoni Garcia foi comemorado no último sábado, dia 8, no Espaço F, onde foi o centro das atenções dos pais Mariane e Thiago Garcia, dos avós Sílvia, Eliane e Carlos e demais familiares. Fotos: Lucas Tabarim

Maria de Fátima Bianchi Fiorini completou 60 anos

Fátima Fiorini comemorou a chegada dos 60 anos no dia 9 de julho, data em que recebeu os cumprimentos do marido José Roberto, dos filhos Marco Antônio, Marcelo e Mateus, das noras Samanta e Raine, da netinha Alícia e de amigos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso

Recentemente, Tiffany Stocco Pereira, filha de Elizabete Stocco e Carlos Pereira, neta de Edizel Luiz Pereira, o conhecido Zeloca, e bisneta do Zé Candinho, apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para obtenção do grau de Bacharel em Biomedicina, na Universidade Federal de Alfenas, junto com Giulia Dias Miguel. A dupla recebeu a nota de 9,73 no TCC intitulado ‘Estudo dos fatores de risco ambientais para leucemia e proposta de ação de educação em saúde visando contribuir para o diagnóstico precoce’. Fotos: Arquivo Pessoal

Bodas de Prata de Paula e Antônio

O casal Ana Paula Ferri e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior celebraram 25 anos de união matrimonial na segunda-feira, dia 10, quando recebeu as felicitações dos filhos Pedro e Maria Elisa, de toda a família e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

José Rotta celebra 96 anos de idade

O aposentado José Rotta Neto comemora a passagem de seu aniversário de 96 anos de idade, nesta segunda-feira, dia 17, recebendo o carinho dos filhos Regina e José Roberto, do genro Antônio Carlos, da nora Maria Cecília, e de toda a família. Na foto, o aniversariante junto aos netos Desirèe e Ju. Foto: Arquivo Pessoal

Aniversário deAdair Esteves

Residindo em Barra do Piraí no Rio de Janeiro, Adair Esteves comemora seu aniversário na quarta-feira, dia 19, quando recebe os cumprimentos do marido Alair, dos filhos Maria Cristina, Marco Antônio e Marcelo, das noras Maria Lúcia e Adriana Magali, dos netos e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Renata Martins comemora aniversário

A sócio proprietária da Tecna Power, Renata de Melo Martins, celebra seu aniversário neste sábado, dia 15, recebendo o carinho do marido Cristiano, de seus familiares, amigos e de toda a equipe da loja. Foto: Arquivo Pessoal