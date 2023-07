Uma escola para o futuro

A construção da Escola Professor Flávio Iared, no Jardim Fortaleza, começou há mais de 10 anos, no segundo mandato do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB). Planejada para ser a maior unidade de ensino da cidade, a escola reflete a grandeza e a importância de seu patrono. Um dos principais nomes da Educação em Vargem Grande do Sul, o professor Flávio Iared, é lembrado pelo amor que tinha pelo ensino e pela formação de professores. Ele sabia do poder transformador da Educação e de como um mundo melhor passa necessariamente pela Educação.

A escola que leva seu nome é aguardada há muito tempo por pais, alunos e professores. Ela teve suas obras paralisadas durante a gestão de Celso Itaroti (PTB) e foi retomada há alguns anos. Por isso, sua inauguração prevista para a próxima sexta-feira, dia 21, é tão aguardada pela comunidade vargengrandense.

Além do tamanho, a escola também desponta como um marco importante na educação de Vargem por ser a primeira da rede com ensino em tempo integral. O aluno entrará às 7h e sairá às 15h30 e receberá cinco refeições durante o dia.

O ensino integral é uma realidade em Vargem em escolas estaduais, que atendem alunos adolescentes. Oferecer essa possibilidade de atendimento desde a infância pode ser um grande diferencial para essas crianças.

Um dos grandes exemplos do impacto transformador que investimentos em educação causam é a Coreia do Sul, país que lidera o ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), realizado a cada 3 anos em mais de 70 nações. Pobre e destruída após a II Guerra Mundial e a Guerra contra a Coreia do Norte, a Coreia do Sul investe de forma maciça em Educação há mais de 30 anos e se transformou em uma potência mundial.

Mas dentro do Brasil também é possível ver como o investimento em Educação muda o rumo de uma comunidade. Com um projeto ambicioso iniciado nos anos 2000 de combate à evasão escolar e ao analfabetismo, o Ceará se tornou referência nacional em aprendizado e com a intensificação dessa política estadual em ensino, o Estado agora é destaque com pontuações no topo do ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e alunos da rede pública com notas altas no Enem.

Como base para este sucesso, está o ensino integral presente na maior parte das escolas estaduais onde a fórmula desenvolvida conta com alguns ingredientes fundamentais, como escolas com autonomia administrativa e financeira, concentração de alunos em unidades maiores com mais recursos, investimento em formação e capacitação de professores e avaliação.

Vargem Grande do Sul, que já conta em sua rede com excelentes unidades escolares, vai passar a ter mais uma referência com a Escola Flávio Iared. Mas essa grande estrutura precisa ter em seu corpo, o DNA do professor Flávio Iared, um apaixonado pela Educação. Cabe ao poder público criar um ambiente propício para que esse amor pelo ensino flua e extravase suas salas de aula. Valorizar professores, oferecer o melhor ensino aos alunos, oferecer um espaço para que esses alunos desenvolvam suas potencialidades é o melhor investimento para o futuro da cidade.