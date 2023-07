Hospital de Caridade

Valmir Costa segue como interventor provisório do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul por mais 90 dias. O prazo passou a contar a partir do dia 3 deste mês. Ele assumiu a entidade no dia 1º de janeiro por 30 dias como interventor e depois o prazo foi prorrogado por mais 60 dias, que venceu no dia 1º de abril. Na ocasião, o prazo foi prorrogado em mais 90 dias, chegando ao fim no início deste mês. Valmir deve seguir como interventor até que uma nova diretoria seja formada e o novo provedor da entidade seja nomeado.

Não procede

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal para saber se procede a informação de que uma criança havia sido picada por escorpião na cidade. Conforme informações do Departamento de Saúde, os responsáveis pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica não receberam nenhuma notificação de picada de escorpião. A prefeitura explicou que nestes casos, principalmente quando crianças, o paciente é levado diretamente ao Hospital de Caridade, não passando pela rede Municipal de Saúde, mas após consulta o Hospital costuma enviar a ficha de notificação às vigilâncias. Contudo, até o momento a Vigilância não recebeu notificação de picada de escorpião.

Encaminhamento

Segundo o informado pela Prefeitura Municipal, caso necessário o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul pode encaminhar o paciente para uma outra Unidade de Saúde que seja referência para tomar o soro e, neste caso, o paciente é notificado em outro município.

Processo seletivo da Câmara

O edital de divulgação da lista dos inscritos para o processo seletivo para procurador jurídico em caráter temporário da Câmara Municipal foi divulgado pela Casa de Leis. No total, 29 pessoas foram inscritas. Segundo o informado, o edital de convocação para a prova objetiva, contendo data, horário e local, será publicado na sexta-feira, dia 21, no Jornal Oficial do Município, no site da Câmara e no site www.sigmarh.com.br, além de ser afixado no quadro de avisos da Casa de Leis. A data prevista para a realização da prova é 6 de agosto.