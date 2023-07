Carro elétrico: você ainda vai ter um

O carro eletrificado (elétricos e híbridos), é uma realidade no mercado brasileiro. Se no momento sua participação ainda é pequena, não chegando a 5%, a previsão é que em 2030, dentro de sete anos, suas vendas devem representar 30% do mercado automotivo nacional.

Portanto, dizer que em um futuro não muito distante o leitor desta matéria poderá ter um carro elétrico, não é um absurdo e sim, uma realidade bem palpável.

Os carros elétricos são veículos que funcionam por meio de corrente elétrica, usando uma bateria que são recarregadas. Eles não queimam combustíveis fósseis, como álcool ou gasolina, o que só aumenta suas chances de sucesso no combate ao aquecimento do planeta e de um meio ambiente sustentável.

Para funcionar, os carros elétricos precisam de uma bateria, que armazena a energia elétrica; um inversor, que converte esta energia em corrente alternada; um motor de indução, que ativado pela eletricidade permite que o veículo se movimente e um sistema de recuperação de energia que permite converter a energia desperdiçada em energia elétrica, retornando para a bateria.

Em média, devido ao sistema de recuperação de energia, o carro elétrico tem um desempenho para rodar até 350km, sem precisar recarregar, a depender do modelo utilizado.

Existem três modelos de carros que utilizam a eletricidade para se movimentar. O modelo plug-in electric, que são os 100% elétricos, cujas baterias podem ser recarregadas em tomadas residenciais ou estações específicas, como nos autopostos; os plug-in hybrid, que funcionam tanto com eletricidade como também com combustíveis e os hybrid electric, que rodam com combustível, mas possuem sistema de recuperação de energia, funcionando também com eletricidade, não sendo possível recarregar a bateria, como nos dois modelos anteriores.

Para abastecer um carro elétrico, basta ligar o mesmo em uma tomada, da mesma forma que se utiliza um outro aparelho que usa eletricidade. Você pode recarregar um carro elétrico em uma tomada 110V ou 220V.

A recarga deve durar entre 6 a 8 horas, até o veículo estar completamente carregado, podendo percorrer os 350km, conforme o veículo, sem precisar de nova recarga.

Porém, a forma mais rápida e prática é recarregar a bateria em uma estação própria, como a já existentes em diversos pontos das cidades maiores, algumas dentro dos postos de combustíveis. Nestes locais, a carga fica completa em apenas 1h.