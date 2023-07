Desde maio, DER adere a sistema que concede 40% de desconto nas multas de trânsito

Desde maio deste ano, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Governo de SP, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), possibilita aos motoristas o pagamento de multas de trânsito com 40% de desconto, conforme a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).

Todo o sistema de Gestão de Multas do DER foi adequado para facilitar o acesso dos usuários, o que exigiu investimento de mais de R$ 9 milhões, além de providências em conjunto com a Prodesp (Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo) e o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados).

Para ter direito a redução de 40% no valor da multa, o motorista deve abrir mão do pedido de recurso contra a infração cometida na rodovia estadual. Também é necessário baixar no celular o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito para obter o desconto ou ainda fazer a solicitação pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito.

A medida segue diretriz do Governo de São Paulo de digitalização dos processos para atender com mais agilidade às demandas da população. O DER ainda terá a vantagem de economia nos gastos com emissão das notificações, além de evitar despesas com as análises dos recursos.