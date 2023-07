Diretor do Desetran explica mudanças de sentidos nas vias

A Gazeta de Vargem Grande entrevistou o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran), Rogério Bocamino, para saber sobre o atual trânsito da cidade, o que leva a implantação de mão e contramão nas ruas, se as mudanças implantadas diminuíram os números de acidente e trouxeram mais segurança aos motoristas e transeuntes e quais as modificações previstas no trânsito para esse ano.

Rogério pontuou que, de forma geral, o trânsito de Vargem Grande do Sul é bom, embora a cidade tenha condições de avançar mais. Ele informou que são diversos os fatores que levam à mudança da mão de trânsito: muitas vezes por solicitação das pessoas que moram nas proximidades, muitas vezes a necessidade de melhorar a circulação no local, por questão de segurança no trânsito, entre outros fatores.

“Todas as medidas são implantadas com objetivo de diminuir acidentes e trazer segurança aos motoristas e pedestres, embora pontualmente no início possam acontecer algumas ocorrências devido à mudança, por ser algo diferente. De forma geral, existe uma primeira medida que é tomada, mas às vezes, para que se obtenha êxito total, outras medidas serão necessárias na sequência”, disse.

Ele ressaltou que as mudanças no trânsito são dinâmicas podendo acontecer em qualquer momento, devido a ocorrências, abertura de um novo bairro e mudança de fluxo, por exemplo, não sendo possível planejar essas mudanças para o ano todo. “O que se planeja para o ano são as campanhas de conscientização, inclusive as que estão acontecendo através do Departamento de Segurança e Trânsito”, completou.

Campanhas de Conscientização

O Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) e a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul estão realizando a campanha “Trânsito para Todos”, que visa orientar os condutores da cidade quanto a importância do uso do cinto de segurança, a não utilização do celular ao volante, o controle da velocidade nas ruas e a importância dos motociclistas se protegerem com Antena Corta Pipa. A Divisão de Trânsito adquiriu 500 antenas corta pipa que estão sendo instaladas durante a blitz sem qualquer custo para o motociclista.

Pensando na segurança das crianças, dos ciclistas e motociclistas, o Desetran também iniciou a campanha educativa “Projeto Criança Segura no Trânsito” nas escolas municipais. A execução do projeto ficou sob a responsabilidade do agente de trânsito Gustavo Scacabarozi, que desde o dia 6 de junho está visitando os 5º anos do Ensino Fundamental.