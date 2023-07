Duplicação da rodovia foi anunciada em janeiro de 2020

Rodrigo Garcia, enquanto vice-governador, anunciou a duplicação da SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista, em janeiro de 2020.

Quando anunciou a duplicação, o então vice-governador recebeu o abaixo assinado com mais de 8 mil assinaturas, uma iniciativa do vereador vargengrandense Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB). Na ocasião, além de Canarinho e do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), estavam presentes os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB) e Célio Santa Maria, o Gordo Massagista (PSB), além do então vereador José Luís dos Santos, o José Luís da Prefeitura, coronel Nascimento, Luciano Tapi e Juliano Scacabarozi.

Contudo, até o momento, a duplicação não saiu do papel e os números de acidentes com vítimas fatais continua a crescer na rodovia SP-344, entre Divinolândia e Aguaí, passando por Vargem Grande do Sul.

Acidentes

Um levantamento realizado pela Gazeta de Vargem Grande aponta que de janeiro de 2015 a maio de 2023, foram registrados 80 acidentes com vítimas fatais na rodovia SP-344, no trecho que vai de Divinolândia a Aguaí, passando por Vargem Grande do Sul, conforme dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, o Infosiga-SP.

Desses 80 acidentes com vítimas fatais, nove aconteceram no município de Vargem Grande do Sul, 28 em São João da Boa Vista, 18 em Aguaí, 15 em Divinolândia, um em Caconde e nove em São Sebastião da Grama. Do total, 11 foram registrados como atropelamentos, 5 como choque, 54 como colisão, oito foram computados como outros e dois não estavam disponíveis.

Ou seja, somente nos municípios de Vargem e São João, 37 pessoas morreram. Isso sem contar as centenas de vítimas que ficaram gravemente feridas.

Segundo o Infosiga, de janeiro de 2019 a maio de 2023, foram registrados 293 acidentes sem vítimas fatais, sendo 63 em Aguaí, 43 em Divinolândia, 125 em São João da Boa Vista, 22 em São Sebastião da Grama e 40 em Vargem Grande do Sul.