Empresário fala das vantagens do carro elétrico

Pelo que pode apurar a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, não existe ainda um carro elétrico 100% rodando nas ruas da cidade, mas o empresário Anísio Ronqui, proprietário dos Supermercados União, possuiu Toyota Prius Hibrido, modelo hybrid electric, que roda com combustível, mas possui sistema de recuperação de energia, funcionando também com eletricidade, não sendo possível recarregar a bateria.

Anísio tirou o carro zero, em 2017 e só tem elogios para o seu carro híbrido. Ele disse que até está precisando trocar seu veículo por um outro zero, mas está com dó de dispor do mesmo. “É muito bom, econômico, faz mais de 20km por litro no asfalto e nunca precisei mexer na mecânica dele desde que eu o comprei”, afirmou o empresário.

Ele disse que tomou conhecimento de que outras poucas pessoas também teriam um carro híbrido como o seu em Vargem, citou o nome de duas pessoas, e desconhecia se alguém tinha um veículo 100% elétrico no nosso município.

Ele pretende vender seu Prius por cerca de R$ 110 mil, pois está muito conservado e assim que o fizer, deve tirar um outro zero, mas falou que vai fazer de tudo para tirar um que seja híbrido, elétrico e a gasolina, pois gostou muito da experiência de possuir um carro desta nova geração que polui menos e contribui com o meio ambiente.