Fala motorista: internautas comentam sobre vias de mão única e mão dupla na cidade

É possível notar que nos últimos anos foi grande a implantação de ruas de mão única tanto no Centro como nos demais bairros de Vargem Grande do Sul. A reportagem do Guia do Motorista que a Gazeta de Vargem Grande traz essa semana foi procurar saber dos internautas se está fácil dirigir em Vargem Grande do Sul.

A publicação incentivou os moradores a opinarem se a implantação de vias com mão e contramão facilita no trânsito, além de citar ruas que precisam ter o sentido único adotados e ruas que deveriam voltar a ser mão dupla.

Postada na segunda-feira, dia 10, a publicação da página do Facebook e no Instagram da Gazeta teve muitos comentários até o fechamento da presente matéria, conforme estamos relatando abaixo.

Mão Única

Entre as ruas apontadas pelos internautas para terem apenas um sentido, está a Avenida Regato, no Jardim Morumbi, a Rua David Bedin, no Parque Industrial, a Rua Palmeiral, na Vila Santana, a Rua dos Paulistas, no Jardim Paraíso II, a Rua Getúlio Vargas, no Jardim Fortaleza, a Rua Luís Paschoal Costela, no Jardim Paulista, a Rua Palmeiral, na Vila Santana, todas as ruas do Centro, a Rua Jardinópolis, na Vila Santana, a Rua Antônio Rosalin, no Jardim Novo Mundo, e as ruas que saem do São Luís para chegar ao César Gás e Supermercado Ideal.

Para uma moradora, nenhuma via deveria ser mão dupla. Outra internauta ressaltou que as novas avenidas no entorno do Rio Verde deveriam ser mão única nos sentidos opostos. Para outro morador, muitas vias de mão única só atrapalham.

Mão Dupla

Alguns moradores pontuaram na publicação que ruas de bairros mais afastados do Centro, como Jardim Iracema e Paraíso II deveriam ser mão dupla, a fim de facilitar o fluxo de veículos no local, principalmente em horário de pico. Também foi citada a Rua Joaquim Antônio da Silva, no Jardim São José.